MDAX-Wert Sixt SE St-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sixt SE St verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sixt SE St-Aktien verdienen können.

Das Sixt SE St-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,85 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,602 Sixt SE St-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,45 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 529,13 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 429,13 Prozent zugenommen.

Der Sixt SE St-Wert an der Börse wurde auf 3,85 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at