MDAX-Wert Stabilus SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stabilus SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Stabilus SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Stabilus SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Stabilus SE-Aktie bei 61,25 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16,327 Stabilus SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Stabilus SE-Papiers auf 58,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 958,37 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 4,16 Prozent gleich.

Der Stabilus SE-Wert an der Börse wurde auf 1,45 Mrd. Euro beziffert. Am 23.05.2014 fand der erste Handelstag der Stabilus SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Stabilus SE-Aktie bei 22,75 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at