Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 01.01.2026 10:03:37

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 3 Jahren gekostet

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Ströer SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43,56 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Ströer SE-Aktie investierten, hätten nun 22,957 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 37,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 849,40 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,06 Prozent eingebüßt.

Ströer SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,07 Mrd. Euro. Der Ströer SE-Börsengang fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Ströer SE-Aktie lag damals bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten