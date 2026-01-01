Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Frühe Anlage
|
01.01.2026 10:03:37
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Ströer SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43,56 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Ströer SE-Aktie investierten, hätten nun 22,957 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 37,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 849,40 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,06 Prozent eingebüßt.
Ströer SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,07 Mrd. Euro. Der Ströer SE-Börsengang fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Ströer SE-Aktie lag damals bei 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
