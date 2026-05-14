Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Ströer SE-Anlage? 14.05.2026 10:03:37

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ströer SE-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Ströer SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 51,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 195,313 Ströer SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ströer SE-Aktie auf 39,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 617,19 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 23,83 Prozent.

Ströer SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,21 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Ströer SE-Papiere fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Ein Ströer SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten