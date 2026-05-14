Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Lohnende Ströer SE-Anlage?
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14.05.2026 10:03:37
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Ströer SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 51,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 195,313 Ströer SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ströer SE-Aktie auf 39,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 617,19 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 23,83 Prozent.
Ströer SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,21 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Ströer SE-Papiere fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Ein Ströer SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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