Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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Profitable Ströer SE-Investition? 29.10.2026 10:03:33

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ströer SE gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Ströer SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Ströer SE-Papiers betrug an diesem Tag 38,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 261,780 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 9 481,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,22 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,18 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Ströer SE belief sich zuletzt auf 2,00 Mrd. Euro. Das Ströer SE-Papier wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Ströer SE-Anteils auf 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: STRÖER

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