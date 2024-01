MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ströer SE gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78,00 EUR. Bei einem Ströer SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,821 Ströer SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.01.2024 auf 52,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 673,72 EUR wert. Mit einer Performance von -32,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Ströer SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,92 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Ströer SE-Papiers fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Ströer SE-Anteils auf 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

