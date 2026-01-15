MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurden Ströer SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,41 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Ströer SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,984 Ströer SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 37,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,50 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,50 Prozent verringert.

Ströer SE wurde am Markt mit 2,06 Mrd. Euro bewertet. Der Ströer SE-Börsengang fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Ströer SE-Papier bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at