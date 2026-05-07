Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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Profitable Ströer SE-Anlage? 07.05.2026 10:03:46

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 07.05.2016 wurde die Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ströer SE-Anteile 44,53 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 22,457 Ströer SE-Papiere. Die gehaltenen Ströer SE-Papiere wären am 06.05.2026 830,45 EUR wert, da der Schlussstand 36,98 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,95 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Ströer SE eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Ströer SE-Aktie bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: STRÖER

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