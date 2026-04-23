Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Profitable Ströer SE-Investition?
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23.04.2026 10:03:25
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Ströer SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 48,42 EUR. Bei einem Ströer SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 206,526 Ströer SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2026 auf 37,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 798,43 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 22,02 Prozent.
Ströer SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Ströer SE-Papiers belief sich damals auf 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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