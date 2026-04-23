MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Ströer SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 48,42 EUR. Bei einem Ströer SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 206,526 Ströer SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2026 auf 37,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 798,43 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 22,02 Prozent.

Ströer SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Ströer SE-Papiers belief sich damals auf 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at