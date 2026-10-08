MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 08.10.2023 wurde das Ströer SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ströer SE-Anteile bei 42,30 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Ströer SE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 236,407 Ströer SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 515,37 EUR, da sich der Wert einer Ströer SE-Aktie am 07.10.2026 auf 36,02 EUR belief. Damit wäre die Investition um 14,85 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Ströer SE betrug jüngst 1,96 Mrd. Euro. Das Ströer SE-Papier wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die Ströer SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at