MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 16.05.2023 wurden Ströer SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Ströer SE-Anteile an diesem Tag bei 46,68 EUR. Bei einem Ströer SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 214,225 Ströer SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2024 13 314,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,14 Prozent erhöht.

Am Markt war Ströer SE jüngst 3,45 Mrd. Euro wert. Am 15.07.2010 wagte die Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ein Ströer SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at