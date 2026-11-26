Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Rentables Ströer SE-Investment?
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26.11.2026 10:03:22
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Ströer SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,90 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hat, hat nun 2,865 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,19 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 25.11.2026 auf 37,76 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,19 Prozent gesteigert.
Am Markt war Ströer SE jüngst 2,13 Mrd. Euro wert. Das Ströer SE-IPO fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Ströer SE-Aktie bei 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|12.11.26
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Aktien in diesem Artikel
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