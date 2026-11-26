Heute vor 1 Jahr wurde die Ströer SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,90 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hat, hat nun 2,865 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,19 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 25.11.2026 auf 37,76 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,19 Prozent gesteigert.

Am Markt war Ströer SE jüngst 2,13 Mrd. Euro wert. Das Ströer SE-IPO fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Ströer SE-Aktie bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at