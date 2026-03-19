Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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Ströer SE-Investmentbeispiel 19.03.2026 10:04:12

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ströer SE-Aktie gebracht.

Am 19.03.2025 wurde das Ströer SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Ströer SE-Papier bei 57,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Ströer SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,739 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,52 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Anteils am 18.03.2026 auf 32,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 43,48 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Ströer SE bezifferte sich zuletzt auf 1,81 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA war der 15.07.2010. Der erste festgestellte Kurs des Ströer SE-Papiers lag damals bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: STRÖER

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