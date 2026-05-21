Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Frühe Investition
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21.05.2026 10:03:40
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren bedeutet
Die Ströer SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 46,86 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,134 Ströer SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 34,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,92 EUR wert. Mit einer Performance von -26,08 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Ströer SE zuletzt 1,93 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Ströer SE-Aktie belief sich damals auf 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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