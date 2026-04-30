Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Rentables Ströer SE-Investment?
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30.04.2026 10:03:37
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Ströer SE-Papier an diesem Tag bei 70,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,409 Ströer SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,29 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 29.04.2026 auf 37,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 47,71 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Ströer SE zuletzt 2,05 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Ein Ströer SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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