MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Ströer SE-Papier an diesem Tag bei 70,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,409 Ströer SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,29 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 29.04.2026 auf 37,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 47,71 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Ströer SE zuletzt 2,05 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Ein Ströer SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at