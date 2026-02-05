MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ströer SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Ströer SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 74,60 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,340 Ströer SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ströer SE-Papiers auf 32,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,83 Prozent verringert.

Der Ströer SE-Wert an der Börse wurde auf 1,80 Mrd. Euro beziffert. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Ströer SE-Aktie bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at