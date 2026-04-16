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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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Ströer SE-Investition 16.04.2026 10:03:28

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ströer SE gewesen.

Das Ströer SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ströer SE-Anteile an diesem Tag 49,95 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 20,020 Ströer SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 740,74 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Anteils am 15.04.2026 auf 37,00 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25,93 Prozent verringert.

Am Markt war Ströer SE jüngst 2,04 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Ströer SE-Anteils bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: STRÖER

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