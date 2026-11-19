Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ströer SE-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Ströer SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ströer SE-Papier letztlich bei 37,84 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hat, hat nun 264,271 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,12 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 809,73 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 1,90 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Ströer SE eine Börsenbewertung in Höhe von 2,07 Mrd. Euro. Das Ströer SE-Papier wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Ströer SE-Anteils bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at