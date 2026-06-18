Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Ströer SE-Performance
|
18.06.2026 10:04:37
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Ströer SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 44,94 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,252 Ströer SE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 782,82 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 17.06.2026 auf 35,18 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 21,72 Prozent.
Ströer SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,94 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Ströer SE-Papiers fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Ströer SE-Aktie auf 20,60 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
11.06.26
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.06.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
04.06.26
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
03.06.26