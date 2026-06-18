MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ströer SE-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Ströer SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 44,94 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,252 Ströer SE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 782,82 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 17.06.2026 auf 35,18 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 21,72 Prozent.

Ströer SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,94 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Ströer SE-Papiers fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Ströer SE-Aktie auf 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at