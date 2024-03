MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ströer SE-Aktien verlieren können.

Das Ströer SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 74,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,345 Ströer SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 70,14 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,86 Prozent abgenommen.

Am Markt war Ströer SE jüngst 2,90 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Ströer SE-Anteils fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Ströer SE-Anteils bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at