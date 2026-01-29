MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ströer SE-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Ströer SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Ströer SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 50,95 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Ströer SE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 196,271 Ströer SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 732,09 EUR, da sich der Wert einer Ströer SE-Aktie am 28.01.2026 auf 34,30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 32,68 Prozent vermindert.

Ströer SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,92 Mrd. Euro gelistet. Ströer SE-Anteile wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Ströer SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at