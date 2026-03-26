MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ströer SE gewesen.

Am 26.03.2023 wurde das Ströer SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 48,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,475 Ströer SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (30,00 EUR), wäre die Investition nun 614,25 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 38,57 Prozent.

Ströer SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,68 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 wagte die Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des Ströer SE-Papiers bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at