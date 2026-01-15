TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|TAG Immobilien-Performance
|
15.01.2026 10:03:27
MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden TAG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 10,23 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in TAG Immobilien-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,777 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 14,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,66 EUR wert. Damit wäre die Investition um 37,66 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich jüngst auf 2,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TAG Immobilien
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
08.01.26
|MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.01.26