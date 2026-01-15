MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden TAG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 10,23 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in TAG Immobilien-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,777 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 14,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,66 EUR wert. Damit wäre die Investition um 37,66 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich jüngst auf 2,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at