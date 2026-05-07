MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.05.2016 wurde das TAG Immobilien-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,29 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das TAG Immobilien-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,587 TAG Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen TAG Immobilien-Papiere wären am 06.05.2026 1 318,18 EUR wert, da der Schlussstand 14,88 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 318,18 EUR, was einer positiven Performance von 31,82 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at