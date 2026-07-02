MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in TAG Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der TAG Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 8,810 TAG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.07.2026 121,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,77 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,32 Prozent angezogen.

Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,68 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at