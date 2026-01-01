MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen TAG Immobilien-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das TAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das TAG Immobilien-Papier letztlich bei 6,05 EUR. Bei einem TAG Immobilien-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 165,426 TAG Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (13,23 EUR), wäre das Investment nun 2 188,59 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,86 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at