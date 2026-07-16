TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Lohnendes TAG Immobilien-Investment?
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16.07.2026 10:03:23
MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht
Am 16.07.2023 wurde das TAG Immobilien-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,49 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 053,297 TAG Immobilien-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 956,18 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 15.07.2026 auf 13,25 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,56 Prozent.
Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,54 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien
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