TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes TAG Immobilien-Investment? 16.07.2026 10:03:23

MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.07.2023 wurde das TAG Immobilien-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,49 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 053,297 TAG Immobilien-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 956,18 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 15.07.2026 auf 13,25 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,56 Prozent.

Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TAG Immobilien

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten