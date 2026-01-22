TAG Immobilien Aktie
MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das TAG Immobilien-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,25 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,472 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 032,45 EUR, da sich der Wert einer TAG Immobilien-Aktie am 21.01.2026 auf 13,68 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,25 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
