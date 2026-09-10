TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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Profitable TAG Immobilien-Investition? 10.09.2026 10:03:55

MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in TAG Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die TAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 10,97 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 91,158 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 107,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,76 Prozent gesteigert.

Der TAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,31 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TAG Immobilien

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