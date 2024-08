MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in TAG Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden TAG Immobilien-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,75 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 025,641 TAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2024 14 523,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,16 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 45,23 Prozent.

Alle TAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at