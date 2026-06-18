MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TAG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden TAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,53 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117,261 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.06.2026 auf 13,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 591,23 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,12 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für TAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at