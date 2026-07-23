MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das TAG Immobilien-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,79 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 3,733 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.07.2026 auf 13,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,05 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 49,05 EUR entspricht einer negativen Performance von 50,95 Prozent.

Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at