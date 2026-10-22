MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in TAG Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die TAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen TAG Immobilien-Anteile letztlich bei 11,72 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 85,304 TAG Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 953,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,18 EUR belief. Damit wäre die Investition 4,63 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für TAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at