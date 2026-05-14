MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit TAG Immobilien-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das TAG Immobilien-Papier an diesem Tag bei 13,65 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 732,601 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 600,73 EUR, da sich der Wert einer TAG Immobilien-Aktie am 13.05.2026 auf 14,47 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 10 600,73 EUR, was einer positiven Performance von 6,01 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich jüngst auf 2,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at