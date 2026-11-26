Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TAG Immobilien gewesen.

Am 26.11.2025 wurde das TAG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,46 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 6,916 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 80,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,57 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,99 Prozent verringert.

TAG Immobilien wurde am Markt mit 2,15 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at