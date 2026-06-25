TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Lohnende TAG Immobilien-Investition?
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25.06.2026 10:04:10
MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die TAG Immobilien-Aktie bei 26,06 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 383,695 Anteilen. Die gehaltenen TAG Immobilien-Papiere wären am 24.06.2026 5 153,02 EUR wert, da der Schlussstand 13,43 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,47 Prozent eingebüßt.
TAG Immobilien wurde am Markt mit 2,52 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien