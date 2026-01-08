TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Profitable TAG Immobilien-Investition?
|
08.01.2026 10:03:26
MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der TAG Immobilien-Aktie statt. Zum Handelsende stand das TAG Immobilien-Papier an diesem Tag bei 23,91 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 418,172 TAG Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 766,59 EUR, da sich der Wert einer TAG Immobilien-Aktie am 07.01.2026 auf 13,79 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 42,33 Prozent verkleinert.
TAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,53 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TAG Immobilien
