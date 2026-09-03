MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine TAG Immobilien-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen TAG Immobilien-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die TAG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TAG Immobilien-Anteile bei 14,38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,954 TAG Immobilien-Papiere. Die gehaltenen TAG Immobilien-Anteile wären am 02.09.2026 84,98 EUR wert, da der Schlussstand 12,22 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 15,02 Prozent vermindert.

TAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,37 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at