TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|TAG Immobilien-Investment im Blick
|
06.08.2026 10:03:55
MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit TAG Immobilien-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,69 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 680,735 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,61 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 264,81 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,35 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte TAG Immobilien einen Börsenwert von 2,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TAG Immobilien
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
05.08.26
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.07.26
|MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.07.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.07.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|13,82
|2,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.