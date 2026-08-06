MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit TAG Immobilien-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,69 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 680,735 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,61 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 264,81 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,35 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte TAG Immobilien einen Börsenwert von 2,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at