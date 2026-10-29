MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TAG Immobilien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TAG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 687,758 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 661,62 EUR, da sich der Wert einer TAG Immobilien-Aktie am 28.10.2026 auf 11,14 EUR belief. Damit wäre die Investition 23,38 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 2,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at