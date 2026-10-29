TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TAG Immobilien-Investment im Blick 29.10.2026 10:03:33

MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TAG Immobilien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TAG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 687,758 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 661,62 EUR, da sich der Wert einer TAG Immobilien-Aktie am 28.10.2026 auf 11,14 EUR belief. Damit wäre die Investition 23,38 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 2,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TAG Immobilien

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AG

mehr Analysen
23.10.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.26 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.10.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TAG Immobilien AG 11,14 -0,62% TAG Immobilien AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen