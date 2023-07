MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Talanx-Investment eingefahren

Bei einem frühen Investment in Talanx-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,40 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Talanx-Aktie investierten, hätten nun 3,086 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Talanx-Aktien wären am 27.07.2023 173,15 EUR wert, da der Schlussstand 56,10 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,15 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Talanx eine Marktkapitalisierung von 14,11 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 fand der erste Handelstag des Talanx-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Talanx-Papiers lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at