MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Talanx-Investment eingefahren

Wer vor Jahren in Talanx eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Talanx-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Talanx-Aktie betrug an diesem Tag 36,82 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,716 Talanx-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 174,90 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 07.09.2023 auf 64,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,90 Prozent gesteigert.

Talanx erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,04 Mrd. Euro. Talanx-Anteile wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Talanx-Papiers lag damals bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at