Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Langfristige Performance
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17.07.2026 10:03:58
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Talanx-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Talanx-Aktie an diesem Tag 53,00 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, befänden sich nun 188,679 Talanx-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 037,74 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 16.07.2026 auf 111,50 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 110,38 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Talanx belief sich zuletzt auf 28,48 Mrd. Euro. Talanx-Papiere wurden am 02.10.2012 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Talanx-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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