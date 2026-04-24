MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Talanx-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 24.04.2023 wurde das Talanx-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Talanx-Anteile an diesem Tag 45,52 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 219,684 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 571,18 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 23.04.2026 auf 116,40 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 155,71 Prozent.

Insgesamt war Talanx zuletzt 30,47 Mrd. Euro wert. Am 02.10.2012 fand der erste Handelstag des Talanx-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Talanx-Papiers lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at