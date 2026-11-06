Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Lohnendes Talanx-Investment?
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06.11.2026 10:03:30
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Talanx-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 59,45 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 1,682 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Talanx-Aktie auf 134,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 226,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 126,58 Prozent vermehrt.
Talanx wurde am Markt mit 34,42 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Talanx-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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