MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Talanx-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 34,72 EUR. Bei einem Talanx-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,802 Talanx-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 104,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 015,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 201,56 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 27,58 Mrd. Euro. Talanx-Anteile wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Talanx-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at