Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Talanx-Anlage? 29.05.2026 10:03:53

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Talanx-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 34,72 EUR. Bei einem Talanx-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,802 Talanx-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 104,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 015,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 201,56 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 27,58 Mrd. Euro. Talanx-Anteile wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Talanx-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Talanx

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten