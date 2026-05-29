Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Lohnende Talanx-Anlage?
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29.05.2026 10:03:53
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Talanx-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 34,72 EUR. Bei einem Talanx-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,802 Talanx-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 104,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 015,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 201,56 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 27,58 Mrd. Euro. Talanx-Anteile wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Talanx-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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