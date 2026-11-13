Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Profitable Talanx-Anlage?
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13.11.2026 10:03:46
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Talanx-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 41,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,969 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Talanx-Aktien wären am 12.11.2026 3 183,13 EUR wert, da der Schlussstand 132,80 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 218,31 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 33,80 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Papiers auf 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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