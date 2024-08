MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Talanx-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,78 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 26,469 Talanx-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 020,91 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 22.08.2024 auf 76,35 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 102,09 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Talanx zuletzt 19,55 Mrd. Euro wert. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Talanx-Aktie bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at