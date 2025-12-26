Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Investmentbeispiel
|
26.12.2025 10:03:34
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Talanx-Papier an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Talanx-Aktie 81,75 EUR wert. Bei einem Talanx-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,232 Talanx-Aktien. Die gehaltenen Talanx-Papiere wären am 23.12.2025 1 390,83 EUR wert, da der Schlussstand 113,70 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 39,08 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Talanx einen Börsenwert von 29,35 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie ging am 02.10.2012 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des Talanx-Papiers bei 19,05 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
