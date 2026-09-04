MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Talanx-Aktien verdienen können.

Das Talanx-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 112,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,891 Talanx-Papiere. Die gehaltenen Talanx-Anteile wären am 03.09.2026 114,53 EUR wert, da der Schlussstand 128,50 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,53 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Talanx belief sich zuletzt auf 32,54 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Talanx-Papiers auf 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at